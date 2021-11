Besuchsverbot in der Fachklinik Ichenhausen

In der Einrichtung sind auf einer stark betroffenen Station keine neuen Corona-Fälle aufgetaucht. Die Klinik will aber vorsichtig sein. Doch ein Risiko bleibt.

Die rigiden Maßnahmen scheinen gewirkt zu haben: Nachdem mehrere Patienten einer Station der Fachklinik Ichenhausen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und zunächst ihre Zimmer nicht verlassen durften, seien keine neuen Fälle hinzugekommen. Das sagte der Kaufmännische Direktor Stefan Krotschek am Freitagvormittag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Patienten können somit wieder aus der Isolierung entlassen werden, am Montag sollen für sie die Therapien wieder aufgenommen werden.

Es tauche immer mal wieder ein Corona-Fall im Haus auf, "aber das ist nichts Dramatisches". Damit könne man umgehen und müsse keine Maßnahmen wie auf der Station ergreifen, die offensichtlich die richtigen gewesen seien. Allerdings habe man am Donnerstag ein zunächst unbefristetes Besuchsverbot für die Klinik erlassen – aus Sorge, dass wieder etwas "eingeschleppt" werde. Zwar habe man schon die 2Gplus-Regel gehabt, aber man wolle noch vorsichtiger sein und sich anderen Einrichtungen im Landkreis anpassen. Eine Lücke aber bleibe, sagt Krotschek. Schließlich könne man die Patientinnen und Patienten nicht einsperren. Wenn sie die Klinik verlassen, um sich beispielsweise auf dem Parkplatz mit Angehörigen zu treffen und dann wieder zurückkommen, könne es natürlich sein, dass auf diese Weise Corona ins Haus komme.

Bundeswehrsoldaten helfen in der Fachklinik Ichenhausen

Am Freitag sind 17 Bundeswehrsoldaten in ihre Tätigkeiten in der Klinik eingewiesen worden. Eigentlich sollten es 18 sein, einer hatte sich aber krankgemeldet. Sie sollen unter anderem auf der "Abverlegungsstation" helfen, die zur Entlastung anderer Kliniken in der Region eingerichtet wurde. Sie ist mit sieben Patienten belegt, drei davon bereits aus anderen Einrichtungen. In der kommenden Woche solle mindestens ein Dutzend weiterer Patienten kommen. Die drei bereits aufgenommenen Fälle seien jedoch "nicht trivial", sie bedürften einer engmaschigen Betreuung. Maximal könnten auf der Station 28 Patientinnen und Patienten betreut werden. Dort würden Fachkräfte aus der Klinik zusammengezogen.