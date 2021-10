Betrüger scheitert mit falscher Bank-E-Mail

Schnell noch einen Link in einer E-Mail angeklickt und schon ist die Schadsoftware auf dem Computer. Einem Mann aus Ichenhausen kam der Absender jedoch seltsam vor.

Vor dem Betrug kommt der Ausspähversuch mittels einer E-Mail. Ein Mann aus Ichenhausen erhielt am Mittwoch laut Polizei eine E-Mail eines vermeintlichen Geldinstituts. In dieser E-Mail wurde der Mann aufgefordert, einen bestimmten Link anzuklicken. Weil er jedoch kein Kunde des genannten Geldinstituts ist, erkannte der Ichenhauser die Täuschung und zeigte diese bei der Polizei an.

Ichenhauser bemerkt den Betrugsversuch und ruft die Polizei

Dieses Kriminalitätsphänomen ist hinlänglich bekannt. Die Täter und Täterinnen versuchen mit gefälschten Adressen über einen Link beispielsweise eine Schadsoftware zu installieren oder persönliche Daten der Opfer, wie die Daten zur Bankverbindung, auszuspähen. Daher mahnt die Polizei zu erhöhter Vorsicht bei unbekannten Absendern. (AZ)