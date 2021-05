Betrüger am Telefon: Angebliche Tochter soll tödlichen Unfall verursacht haben

Nur wenn die Angerufene aus Ichenhausen eine Kaution zahlen würde, komme die Frau frei. Das erzählten die Betrüger. Auch ein Mann aus Bibertal hatte Kriminelle am Telefon.

Eine Frau aus Ichenhausen ist am Mittwochvormittag von einer weiblichen Person angerufen worden, die sich als ihre Tochter ausgab. Sie erzählte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt bei der Polizei sei. Die Anruferin gab anschließend das Gespräch an einen angeblichen Polizisten weiter.

Dieser erklärte, dass die Angehörigen des Unfallopfers auf eine Anzeige verzichten würden, wenn die Frau eine Kaution hinterlegen würde. Dann komme die Tochter wieder frei. Die Frau aus Ichenhausen fragte daraufhin den Anrufer, wie hoch die Kaution wäre. Auf diese Frage wurde ihr geantwortet, dass es sich um einen Geldbetrag zwischen 35.000 und 75.000 Euro handele. Die genaue Höhe müsste aber von einem Staatsanwalt festgelegt werden.

Die Frau wurde während des Gespräches misstrauisch und erkannte den Betrugsversuch. Das Telefongespräch wurde beendet. Es kam zu keiner Geldübergabe. Diese Betrugsmasche ist bekannt. Die Polizei bittet darum, diese Anrufe grundsätzlich anzuzeigen. Zudem wird darum gebeten, diese Betrugsmasche auch im Bekannten- und Verwandtenkreis zu thematisieren.

90.000 Euro gibt es für Bibertaler angeblich nur gegen eine Gebühr

Ein Mann aus Bibertal wurde dann am Abend desselben Tages angerufen - er habe 90.000 Euro gewonnen. Der Anrufer sagte, dass der Gewinn nur ausbezahlt werden könne, wenn eine Gebühr in Höhe von mehreren Hundert Euro entrichtet würde. Nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung in den Medien erkannte der Angerufene die Betrugsmasche. Er beendete sofort das Telefonat und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Mit der Lüge, dass man bei einem Gewinnspiel gewonnen habe, versuchen Täter, ihre Opfer dazu zu bringen, für die Ausbezahlung eines Gewinns angeblich fällige Gebühren zu bezahlen. Oftmals soll das mit sogenannten Gutscheinkarten erfolgen, deren Codes dann den Anrufern telefonisch von den Geschädigten übermittelt werden sollen. Die Polizei bittet darum, auch Bekannte und Verwandte über diese Betrugsmasche zu informieren.

Lesen Sie auch: