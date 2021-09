Ichenhausen

Bustour mit Bürgermeister: So läuft die Bürgerversammlung in Ichenhausen

Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel bot heuer die Bürgerversammlungen zum ersten Mal in Form einer Busfahrt durch Stadt und Stadtteile an.

Plus Die Bürgerversammlungen in Ichenhausen finden heuer nicht als Vortragsabende statt. Stattdessen geht es mit dem Bus und dem Bürgermeister durch Stadt und Stadtteile.

Von Heike Schreiber

Bürgerversammlungen hat Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel schon Dutzende vorbereitet und stets in Gasthäusern oder Turnhallen abgehalten. Ein Bürger hatte ihn im vergangenen Jahr darauf gebracht, die Versammlungen einmal anders zu gestalten. Der hatte nämlich zu bedenken gegeben, dass es ja schön und recht sei, auf virtuelle Reise durch Baustellen und neue Gebäude in der Stadt entführt zu werden, dass er aber nie einordnen könne, wo die schönen Fotos entstanden sind. Warum also nicht mal die Bürger auf eine echte Reise mitnehmen, dachte sich Strobel und setzte dies heuer in die Tat um. In der vergangenen Woche startete er seine Bustouren, insgesamt sechs durch Ichenhausens Zentrum und seine fünf Stadtteile.

