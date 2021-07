Ichenhausen

Dach eines Doppelhauses in Ichenhausen steht in Flammen

In Ichenhausen brannte ein Reihenhaus in der Ettenbeurer Straße.

Plus Warum das Dachgeschoss eines Doppelhauses in der Ettenbeurer Straße in Ichenhausen am Samstag in Brand geriet, ist noch unklar. Die Bewohner bleiben unverletzt.

Von Mario Obeser

Am späten Samstagnachmittag geriet in Ichenhausen das Dachgeschoss eines Doppelhauses in Brand. Nach ersten Informationen sah ein Nachbar gegen 18 Uhr Rauch aus dem Dachstuhl des Reihenhauses dringen und warnte die Bewohner, die sich im Gebäude befanden. Die Frau und ihre beiden Söhne verließen daraufhin das Haus unverletzt. Nach dem Notruf wurden von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller die Einsatzkräfte zu dem ausgedehnten Wohnhausbrand alarmiert.

