Ichenhausen

25.05.2021

Das Ichenhauser Freibad ist bereit für die ersten Besucher

Noch hat das Freibad in Ichenhausen geschlossen. Die Hoffnung ist groß, dass bald die ersten Besucher kommen können.

Plus Im Freibad Ichenhausen ist alles vorbereitet. Jetzt müssen die Inzidenzwerte sinken und das Wetter besser werden. Das Freibad-Stüble hat einen neuen Pächter.

Von Wolfgang Kahler

Eigentlich hätte es ja schon Mitte Mai los gehen sollen. Aber weder die Corona- noch die Wetterlage ließen die Öffnung des städtischen Flussfreibades an der Günz zu. Da die umfangreichen Vorbereitungen abgeschlossen sind, bleibt nur noch die Hoffnung auf einen baldigen Start. Ein Covid-Schnelltest und weitere Sicherheitsregeln sollen den Wasserspaß in dieser Saison in Ichenhausen ermöglichen.

Themen folgen