Das Rabbiner-Haus in Ichenhausen ist weiter mit Leben gefüllt

Plus Das Rabbiner-Haus hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts große Bedeutung über die Grenzen von Ichenhausen hinaus. Was aus dem denkmalgeschützten Gebäude geworden ist.

Der Ausblick aus dem großen Rundfenster im ersten Stock ist beeindruckend: Nur wenige Meter entfernt türmt sich die Synagoge Ichenhausen vor dem Betrachter auf. Genauso war es gewünscht, denn die Rabbiner, die ab 1894 hier einzogen, sollten und wollten das jüdische Gebetshaus stets nah bei sich haben und schnellen Fußes dort sein. Umgekehrt hatten sie aber auch ihre Privat- und Amtsräume immer im Blick. Und der lässt auch heute nicht zu wünschen übrig.