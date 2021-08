Ichenhausen

Das Theatercafé in Ichenhausen öffnet früher als gedacht

Eine neue Pächterin ist für das Theatercafé beim Hotel Weißes Ross in Ichenhausen gefunden. Die neue Chefin ist eine alte Bekannte. Gibt es eine Außenbewirtung?

Von Walter Kaiser

Es hat im Vorfeld einige Zeit gedauert, zuletzt ging es zügig. Wenn alles klappt, könnte das Theatercafé beim Hotel Weißes Ross am Marktplatz in Ichenhausen bereits ab September seine Pforten öffnen – vorab bis Jahresende zumindest an Sonn- und Feiertagen. Ursprünglich war eine Wiedereröffnung erst für Januar kommenden Jahres geplant.

