Ichenhausen

11:30 Uhr

Der Wandel der Zeit zeigt sich auch auf dem Ichenhauser Friedhof

Plus Statt der Bestattung im Sarg sind heute vor allem Urnen gefragt, Pestizide gegen Unkraut sind tabu. Doch es gibt einen Bereich, in dem steht die Zeit gefühlt still.

Von Sandra Kraus

Mit dem November beginnt die Zeit des Totengedenkens auf den Friedhöfen, für katholische Christen gleich zu Monatsbeginn an Allerheiligen und Allerseelen, für evangelische Christen am Totensonntag. So wichtig Grabbepflanzung und Grabschmuck im November auch werden, ist der Friedhof doch das ganze Jahr über ein Ort für die Trauer und das Leben. Wie andere Orte spiegelt er den gesellschaftlichen Wandel. So auch in Ichenhausen.

