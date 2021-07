Die Polizei sucht Kennzeichen-Diebe in Ichenhausen

Gestohlene Kennzeichen werden oft für Straftaten verwendet. Darum sucht die Polizei Diebe, die eines in Ichenhausen gestohlen haben.

Der Polizei wurde am Mittwoch angezeigt, dass im Zeitraum vom 14. bis 19. Juli auf dem Gelände eines Autohauses in der Krumbacher Straße in Ichenhausen an einem dort abgestellten schwarzen Auto des Typs Fiat Punto das hintere amtliche Kennzeichen gestohlen wurde. Zeugenhinweise, insbesondere zu relevanten verdächtigen Beobachtungen, werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)