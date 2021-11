Ichenhausen

06:00 Uhr

Die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen hat einen neuen Vorstand

Plus Seit 69 Jahren ist die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen eine starke Säule und Plattform der Stadt. Mit der Jahreshauptversammlung gibt es einen neuen Vorstand.

Von Peter Wieser

Mit 142 Mitgliedern ist die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen (WVI) die größte Vereinigung von Unternehmern und Organisationen im Landkreis Günzburg. Aufgrund der Pandemie konnte nach 2019 erst am Freitagabend wieder eine Jahreshauptversammlung stattfinden. Es herrschte die 2G-Regel, das Einhalten wurde gewissenhaft kontrolliert. Nur am Platz und für das Gruppenbild auf Abstand durfte die Maske abgenommen werden. Das Schiff Wirtschaftsvereinigung sei aus voller Fahrt von Corona getroffen worden und auf Reede gestellt worden, beschrieb es Vorsitzender Franz E. Zenker. Umso bedeutsamer war die Versammlung selbst, die in der Ichenhauser Jahnhalle stattfand. Zenker, seit 30 Jahren im Vorstand tätig und davon mehr als 22 Jahre Vorsitzender, war bei den Neuwahlen nicht mehr angetreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen