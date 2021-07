Ichenhausen

vor 16 Min.

Dieses Orchester macht Werke jüdischer Komponisten einem großen Publikum bekannt

Plus Für die Synagogen-Tournee haben sich die Musiker um Daniel Grossmann zwei zur gleichen Zeit tätige Komponisten ausgewählt. Das Ichenhauser Publikum ist verzückt.

Von Gertrud Adlassnig

Einen ganz besonderen Abend hat das Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM) seiner recht mageren Zuhörerschaft in der ehemaligen Ichenhauser Synagoge beschert. Das Kammerorchester hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Werke jüdischer, teils in Vergessenheit geratener Komponisten einem größeren Publikum näherzubringen. Das JCOM ist ein mit Berufsmusikerinnen und -musikern aller Religionen und Konfessionen besetztes Orchester unter der Leitung von Daniel Grossmann. Für ihn war der Besuch in Ichenhausen ein besonders berührender, denn vor noch gar nicht so langer Zeit wurde festgestellt, dass die Großmutter, die im KZ-Außenlager Burgau verstarb, 1945 in Ichenhausen beigesetzt worden war.

