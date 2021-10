Diskussion in der Ichenhauser Synagoge: Antisemitismus ist brandaktuell

Plus In der Synagoge diskutiert eine Expertenrunde über Hass auf Juden. Grundlage ist das Buch "Antisemitismus – uralt und doch gefährlich", das gerade erschienen ist.

Im Rahmen der ersten Jüdischen Kulturwoche Schwaben traf sich nach dem Konzert von Feygele und den Nachwuchsmusikerinnen eine Expertenrunde auf dem Podium in der Synagoge, um über "Antisemitismus – uralt und doch gefährlich", einem Sammelband, herausgegeben von Karin Schnebel, zu diskutieren.