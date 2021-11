Flucht auf dem Fahrrad und zu Fuß in Ichenhausen

Zwei unbekannte Täter warfen im Baustellenbereich in der Günzburger Straße eine Ampel und eine Verkehrszeichen um. Eine Zeugin dafür gibt es bereits.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm eine Anwohnerin in Ichenhausen zunächst ein lautes Geräusch wahr. Daraufhin schaute sie aus dem Fenster und beobachtete, wie im Baustellenbereich in der Günzburger Straße eine Ampel und ein Verkehrszeichen umgeworfen wurden. Eine Person entfernte sich auf dem Fahrrad, eine weitere Person flüchtete zu Fuß. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 08221/919-0 mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)