Geldautomat gesprengt: Täter noch auf der Flucht

Im Vorraum eines Supermarkts in Ichenhausen haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fahndet mit Hubschraubern und Diensthunden.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Ichenhausen einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 2.30 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ein Notruf von einem Anwohner ein. Dieser teilte den Beamten mit, dass im Bereich des V-Marktes ein lauter Knall wahrzunehmen war und eine Person flüchtete. Der Anwohner wachte vom Knall auf und ging ans Fenster, um nach der Ursache zu schauen. Im Anschluss ging er nach draußen, um noch genauer nachzusehen. Dabei konnte er sehen, dass der Vorraum des Marktes verwüstet ist und eine Person vom Gebäude weg in Richtung der B16 rannte. Durch die erste Streife vor Ort wurde dann festgestellt, dass der Geldautomat gesprengt wurde. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, teilt Alexander Scharpegge von der Polizei vor Ort mit, in die mehrere Streifen und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war.

Über einen automatischen Rauchwarnmelder an der Decke im Vorraum des Eingangsbereiches wurde Brandalarm ausgelöst. Der Vorraum ist entsprechend verwüstet, der Geldautomat erheblich zerstört. Dem oder den Tätern gelang es, die Geldkassetten aus dem Automaten zu entwenden.

Schaden am Gebäude in Ichenhausen werden auf 50.000 Euro geschätzt

Bei einer Mitarbeiterin des V-Marktes, welche in Ettenbeuren (bei Ichenhausen) wohnt und ihr Auto in der Nacht auch in Ettenbeuren geparkt hatte, wurden beide Kennzeichen gestohlen, was sie aber erst am V-Markt eingetroffen, gegen 5.20 Uhr, bemerkte. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes, des zuständigen Fachkommissariats und der Spurensicherung des KDD Memmingen waren zu Ermittlungen vor Ort. Ein Statiker prüfte das Gebäude. Der Schaden am Gebäude wurde anfangs auf bis zu 50.000 Euro geschätzt, über den Beuteschaden wurden keine Angaben gemacht. (mit dpa)