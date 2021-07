Geplante ICE-Trasse: Ichenhausen sucht das Gespräch mit der Bahn

Plus Das Info-Mobil der Deutschen Bahn kommt nach Ichenhausen. Die Stadträte wollen noch mehr Informationen über die künftige Trasse Ulm-Augsburg.

Es war unter Punkt Verschiedenes als kurze Info für die Stadträte gedacht: Bürgermeister Robert Strobel informierte das Gremium, dass das Info-Mobil am Dienstag, 27. Juli, von 13 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 28. Juli, von 10 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz vor der katholischen Pfarrkirche stehen wird. Bürger können sich dann aus erster Hand über die derzeit vier möglichen Trassenvarianten für die ICE-Neubaustrecke Ulm-Augsburg informieren. Dass es auch im Stadtrat Gesprächsbedarf zu diesem Thema gibt, zeigten die Wortmeldungen von Stadtrat Stefan Riederle und Zweitem Bürgermeister Franz Zenker.