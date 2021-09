Glasscheibe eines Discounters in Ichenhausen ist beschädigt worden

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat und bittet um Hinweise dazu.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist bei einem Lebensmittel-Discounter an der Friedenstraße in Ichenhausen eine Glasscheibe beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

