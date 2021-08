Gleich zwei Zusammenstöße in Ichenhausen

In Ichenhausen und in Oxenbronn kam es am Mittwoch zu Verkehrsunfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde.

Eine 55-Jährige fuhr am Mittwochmorgen in Ichenhausen an der Kreuzung Zur Schwarzen Muttergottes – Rohrer Straße – Sankt-Ulrich-Straße von der Straße „Zur Schwarzen Muttergottes“ kommend in den Kreuzungsbereich ein, um diesen geradeaus in Richtung Sankt-Ulrich-Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts auf der Rohrer Straße herannahenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 75-Jährigen gefahren wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von etwa 4.500 Euro entstand.

Oxenbronn: Mit Sämaschine an einem Auto hängengeblieben

Am frühen Mittwochabend ereignete sich auch in Oxenbronn ein Unfall: Ein 40-jährige Fahrer eines Traktors bog hier von der Ulmer Straße nach rechts auf die Kreisstraße GZ 4 in Richtung Kötz ab. Am Heck des Traktors war eine Sämaschine befestigt. Bei dem Abbiegemanöver scherte die Sämaschine nach links aus und streifte einen auf der Kreisstraße entgegenkommenden Pkw, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (AZ)