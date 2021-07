Ichenhausen: Uneinsichtigkeit führt in Ausnüchterungszelle

Wegen eines Essens geraten zwei Männer in Streit. Es bleibt nicht nur bei der verbalen Auseinandersetzung. Warum die Polizei den Älteren der beiden schließlich mitnimmt.

Beamte der Polizeiinspektion wurden am Samstagabend kurz vor 20 Uhr zu einer Körperverletzung in die Marktstraße nach Ichenhausen gerufen. Ein 45-jähriger und ein 38-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft gerieten wegen des Essens in Streit, was unter anderem zu einer Körperverletzung des 38-jährigen führte. Welcher Art diese Körperverletzung war, erwähnte die Polizei in ihrem Bericht nicht.

Trotz eindringlicher Belehrung musste die eingesetzte Streifenbesatzung die Örtlichkeit kurze Zeit später noch einmal anfahren, da der deutlich alkoholisierte 45-Jährige weiter Streit mit dem Geschädigten suchte. Letztlich musste der ältere der beiden Männer die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei in Günzburg verbringen. (AZ)