Ichenhausen

17:00 Uhr

Ichenhausen beschließt Resolution wegen Bahntrasse Ulm-Augsburg

Plus Ichenhausen will verhindern, dass eine mögliche neue Bahntrasse Ulm-Augsburg im Bereich des Stadtgebiets verläuft. Was der Stadtrat in seiner Resolution fordert.

Von Heike Schreiber

Was Vertreter der Deutschen Bahn zuletzt im Stadtrat Ichenhausen zu den Ausbauplänen der Bahntrasse Ulm-Augsburg mitgeteilt hatten, hatte viele im Gremium nicht nur ernüchtert, sondern regelgerecht schockiert. Da war beispielsweise die Rede davon gewesen, dass ein Heranrücken der neuen Gleise bis auf wenige Meter an ein Wohnhaus bei entsprechendem Schallschutz denkbar und nicht ausgeschlossen sei, dass bei Bedarf auch das ein oder andere Haus abgerissen werden müsste. Solche Aussagen wollte Bürgermeister Robert Strobel auf keinen Fall unkommentiert stehen lassen. Eine Reaktion der Stadt musste her. In den vergangenen Wochen führte er deshalb diverse Gespräche mit allen Stadtratsfraktionen, um auszuloten, ob und welcher Konsens möglich ist. Herauskam eine Resolution, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat.

