vor 31 Min.

Ichenhausen schreibt bei Ausgaben Geschichte - und macht deutlich mehr Schulden

Plus Die Rücklagen schmelzen wie Butter in der Sonne. Der Kämmerer warnt bereits vor einem "Teufelskreis". Dabei geht es längst nicht nur um Investitionen in Ichenhausen.

Von Walter Kaiser

Kämmerer Michael Fritz fasste sich weitgehend kurz. Trotzdem brauchte er eineinhalb Stunden, um den Mitgliedern des Hauptausschusses die wichtigsten Daten des städtischen Doppelhaushalts für dieses und kommendes Jahr zu erläutern. Was kein Wunder ist, umfasst das Zahlenwerk doch stolze 480 Seiten. Ichenhausen leistet sich Investitionen in Millionenhöhe – etwa in den Kindertagesstätten, bei den Feuerwehren oder dem Neubau der Friedrich-Jahn-Halle mit dem Hallenbad. Das freilich hat seinen Preis. Die Stadt geht zunehmend in die Schulden, die Rücklagen schmelzen wie Butter in der Sonne. Das gehe nicht uferlos so weiter, mahnte der Kämmerer. „Sonst kommen wir in einen Teufelskreis."

