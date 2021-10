Ichenhausen

vor 52 Min.

Ichenhausen will mehr Lebensraum für Insekten schaffen

Plus Ichenhausen stellt in den nächsten zwei Jahren den Taubriedgraben für ein Versuchsprojekt zur Verfügung. Was der Landschaftspflegeverband dort genau plant.

Von Heike Schreiber

Der Name klingt merkwürdig, aber es gibt ihn wirklich: die Eh-da-Fläche. Diese Flächen in der Natur werden so genannt, weil sie "eh da" sind, kein Mensch sie wirklich nutzt, aber für Kleinstlebewesen und Pflanzen von großer Bedeutung sind. Die Initiative "Natürlich Bayern" ist in ganz Bayern genau auf der Suche nach solchen Flächen, um sie auf besondere Weise zu hegen und Lebensräume für Insekten zu verbessern. Die Stadt Ichenhausen hat sich jetzt entschieden, eine Fläche im Günztal für ein spezielles Projekt zur Verfügung zu stellen. Ein Entwässerungsgraben zwischen Oxenbronn und Ichenhausen soll in den Jahren 2021 und 2022 als Anschauungs- und Versuchsobjekt dienen und nicht mehr auf herkömmliche Art gepflegt werden. Wie das aussehen soll, wer dafür aufkommt und welche Aufgabe die Stadt eigentlich hat, erklärte Verena Weitmann vom Landschaftspflegeverband Günzburg in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

