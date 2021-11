Ichenhausen

Ichenhauser müssen mehr für Abwasserentsorgung zahlen

Auch Ichenhausen muss in das Abwassernetz investieren.

Plus Für das Kanalnetz muss die Stadt viel Geld ausgeben. Das müssen die Bürger mittragen. Auch die Abwasser-Grundgebühren wurden neu festgelegt.

Von Walter Kaiser

Für die Entsorgung ihres Abwassers müssen die Bürgerinnen und Bürger in Ichenhausen und den Stadtteilen ab Januar etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Kubikmeter Schmutzwasser kostet künftig 1,77 Euro, bislang waren es 1,69 Euro. Von zwölf auf 17 Cent je Kubikmeter wird die Gebühr für das Niederschlagwasser angehoben. In ähnlichen Größenordnungen werden auch die Herstellungsbeiträge angehoben. Die neue Beitrags- und Gebührensatzung, die bis Ende 2025 gilt, ist vom Stadtrat einstimmig beschlossen worden.

