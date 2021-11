Im Schulmuseum Ichenhausen macht Mathe jetzt Spaß

Plus Auch wer den Zahlen eher mit Abneigung gegenüber steht, dürfte Freude an der Mitmachausstellung im Schulmuseum Ichenhausen haben.

„Mathe ist doof“ war gestern. Ab sofort heißt es: „Mathe macht Spaß“. Verantwortlich dafür ist die Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“, die am Wochenende im Schulmuseum in Ichenhausen ihre Pforten geöffnet hat und bis Anfang April Kinder, Jugendliche und Erwachsene einlädt, sich einmal auf ganz andere Art mit Mathematik zu beschäftigen. Ohne Formeln, ohne Rechnerei, ohne Stress. Erkenntnis gewinnen auf spielerische Art ist das Ziel der vom Mathematikum Gießen entwickelten Mitmachausstellung, die nach dem Prinzip des Gießener Museumsdirektors Albrecht Beutelspacher zum selber machen und selber denken anregt.