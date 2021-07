Kanaldeckel in Ichenhausen entfernt und in Wiese geworfen worden

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und Bürger, die in Ichenhausen Verdächtiges beobachtet haben.

Der Deckel eines Kanalschachts am Fahrbahnrand ist in der Zeit von Freitag auf Samstag im Bereich der Straße Am Birketle in Ichenhausen vorsätzlich entfernt und auf eine angrenzende Wiese geworfen worden.

Verletzt oder geschädigt wurde aber niemand, meldet die Polizei. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können oder die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (AZ)