Kontrolle über Auto verloren: Fahrer leicht verletzt, Totalschaden am Wagen

Zwischen Waldstetten und Ichenhausen hat sich der Unfall ereignet, bei dem sich das Auto überschlug.

Ein Totalschaden ist an einem Auto bei einem Unfall zwischen Waldstetten und Ichenhausen entstanden. Am Donnerstag um 17.20 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße GZ6 von Waldstetten kommend in Fahrtrichtung Ichenhausen unterwegs.

In einer Linkskurve kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab

Kurz vor der Abzweigung nach Ichenhausen kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf das Bankett, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt, berichtet die Polizei. Sie gibt den Schaden mit 25.000 Euro an - Totalschaden. (AZ)