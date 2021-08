Lärmspaziergang durch Ichenhausen: Bürger diskutieren über Verkehrsbelastung

Autos und Lastwagen belasten mit Lärm und Abgasen die Bürger in Ichenhausen. Wäre die neue B16-Ost die richtige Lösung für das Verkehrsproblem?

Ein Spaziergang durch die Stadt auf Einladung der LIB (Liste Ichenhauser Bürger) und der Grünen Günzburg hat es gezeigt: Die Innenstadt von Ichenhausen ist durch den motorisierten Verkehr stark geplagt. Vom früher hohen Fuß-, Rad- und Bahnanteil ist die Stadt heute weit entfernt. Das zeigte Stadträtin Gabriele Walter (LIB) mit einem Blick in die Geschichte des örtlichen Verkehrs.

Trotz der viel beklagten Verkehrsbelastung sehe man die derzeitigen Planungen für eine Entlastungsstraße im Osten "sehr kritisch", sagte Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen. Der enorme Flächenverbrauch und Kosten von 100 Millionen Euro seien einfach unverhältnismäßig. Der Bau würde nicht vor 2030 fertig gestellt werden und die Frage sei, ob Elektromobilität und Stärkung der Bahn bis dahin nicht schon neue, einfachere Lösungen möglich machten.

Stefan Bissinger, Landwirt und Kreisvorsitzender des Bauernverbands, referierte über die schwierige Lage der Landwirtschaft im Kreis, die durch die zunehmende Versiegelung immer mehr Ackerfläche verliert. „Wir haben hier äußerst fruchtbare Böden für unsere regionale Versorgung“, so Bissinger. Landversiegelung widerspreche dem notwendigen Klimaschutz. Er vermisse konkrete Maßnahmen für einen sparsameren Bodenverbrauch.

Lärmspaziergang: Neue Straßen sind keine Lösung

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Markus Büchler, sieht nicht in Durchfahrts- und Umgehungsstraßen, sondern in der Verkehrswende den Weg zu mehr Lebensqualität. Auch die CO2-Emissionen müssten dringend gesenkt werden: „Ein bloßer Wechsel der Antriebstechnik verbessert zwar die CO2-Bilanz, aber die Situation in den Städten und Dörfern verbessert sich dadurch nicht. Wir haben einfach keinen Platz mehr“, sagte er.

Die Landesregierung aber suche die Lösung der Verkehrsprobleme im Bau neuer Straßen, kritisierte Büchler bei dem Treffen in Ichenhausen. Das mache den Autoverkehr attraktiver und gehe zulasten der Bahn. Mit der neuen B16 Ost werde die Mittelschwabenbahn weiter an Attraktivität verlieren. Planungen für die Regionalbahn fehlten jedoch; hier sei die Landesregierung gefragt, deutlich mehr Verbindungen zu schaffen und die bestehenden zu verbessern.

Die Stärkung von Rad- und Fußverkehr, Übergänge für Fußgängerinnen und Fußgänger, Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet wären nach Büchlers Einschätzung zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs Wege zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt. Kommunen seien laut Büchler außerdem aufgrund einer Verwaltungsvorschrift verpflichtet, vor gemeindlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen Tempo 30 anzuordnen; diese Pflicht nehme Bundesstraßen wie die B16 nicht aus.

Von dieser Pflicht habe man in Ichenhausen wohl noch nie gehört, sagte Büchler. Mehr Tempoüberwachung, ein konsequentes Vorgehen gegen laute Poser und endlich mutige Schritte in Richtung Verkehrswende waren Wünsche der Bürgerinnen und Bürger an die Politik. (AZ)