Ichenhausen

vor 16 Min.

Lastwagen touchiert Hauseck in Ichenhausen

In der Marktstraße in Ichenhausen hat ein Lkw-Fahrer mit seinem Gespann ein Hauseck touchiert und beschädigt.

Ein Lastwagenfahrer bleibt mit seinem Gespann in der Marktstraße in Ichenhausen an einem Gebäude hängen. Das Bauamt musste eingeschaltet werden.

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag mit seinem Gefährt ein Haus in Ichenhausen beschädigt. Laut Polizei erfasste der 52-jährige Fahrer in der Marktstraße mit dem Anhänger seines Gespanns die Ecke des Hauses. Am Gebäude entstanden der Polizei zufolge Schäden in Höhe von etwa 4000 Euro, am Anhänger belaufen sich die Beschädigungen auf circa 1500 Euro. Die weitere Begutachtung des Gebäudeschadens übernahm das Bauamt Ichenhausen, der Gehweg vor dem Haus wurde abgesperrt. (AZ)

