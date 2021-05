Mann betritt fremdes Grundstück in Ichenhausen: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat sich am Sonntag für mehrere Minuten auf auf einem Grundstück in der Zeppelinstraße aufgehalten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag, 23. Mai, um vier Uhr morgens für wenige Minuten auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Zeppelinstraße in Ichenhausen aufgehalten. Das wurde nun der Polizei mitgeteilt. Der Mann wird verdächtigt, Hausfriedensbruch begangen zu haben.

Noch unklar, warum der Mann auf Grundstück in Ichenhausen gewesen ist

Bislang sei unklar, warum der Mann das Grundstück betreten habe. Am Haus seien laut Polizeibericht keine Einbruchsspuren. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 08221/9190 an die Polizeiinspektion Günzburg wenden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: