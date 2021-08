Mann schlägt in Ichenhausen im Streit ein Bierglas auf den Kopf

Viel Alkohol war vermutlich bei einem Streit zweier Männer in Ichenhausen im Spiel. Am Ende landete ein Bierglas auf dem Kopf und ein Mann im Krankenhaus.

Eine bierselige Runde ist in der Nacht auf Montag in Ichenhausen wohl gehörig aus dem Ruder gelaufen. In einer Schankwirtschaft in der Günzburger Straße kam es laut Polizei aus bisher noch nicht näher bekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 57-jährigen und einem 58-jährigen Mann.

Mit Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht

Dann eskalierte der Streit der alkoholisierten Männer und der 57-Jährige schlug nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dem 58-Jährigen ein Bierglas auf den Kopf. Der 58-Jährige musste mit einer Kopfplatzwunde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 57-Jährigen Raufbold wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)