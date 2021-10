Mehrere tausend Euro Sachschaden nach Unfallflucht in Ichenhausen

In Ichenhausen hat jemand einen Unfall verursacht und sich dann vom Acker gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Donnerstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Günzburger Straße in Ichenhausen gegen 16.15 Uhr ein dort geparkter schwarzer Audi angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallflüchtige verursachte an dem geschädigten Fahrzeug einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)