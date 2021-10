Mit 86 statt 50 in Ichenhausen von der Polizei erwischt

Die Beamten haben in Ichenhausen bei Geschwindigkeitskontrollen mehrere Fahrer beanstandet. Was den "Spitzenreiter" nun erwartet.

Die Polizei hat am Sonntagmittag in Ichenhausen, im Bereich der Günzburger Straße, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei mussten mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern zum Teil deutlich überschritten, meldete die Polizei am Freitag.

Spitzenreiter bei der Kontrolle in Ichenhausen: 36 Stundenkilometer zu viel

Der unrühmliche "Spitzenreiter" wurde mit seinem Auto mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 160 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Zudem gibt es zwei Punkte. (AZ)