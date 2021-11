Nach Kündigung randaliert ein Mann in Ichenhausen

Einem Mann einer Zeitarbeitsfirma wurde gekündigt, einen Tag später randalierte er in der Personalunterkunft. Alkohol spielte eine nicht unerhebliche Rolle bei der Tat.

Am frühen Freitagabend verständigte die Mitarbeiterin einer Zeitarbeitsfirma aus Ichenhausen die Polizei, da ein ehemaliger Mitarbeiter in deren Personalunterkunft randalierte. Dem Mann wurde am Vortag von der Firma gekündigt und er musste am Freitag sein Zimmer in der Personalunterkunft räumen. Der Mann verließ zunächst sein Zimmer, weil er jedoch angeblich persönliche Gegenstände in der Unterkunft vergessen hatte, kehrte er dorthin zurück. Als er niemanden antraf, der ihm sein ehemaliges Zimmer öffnete, trat er laut Polizeibericht die Zimmertür gewaltsam ein und verschaffte sich so Zugang.

Eine Kündigung ließ einen Mann in Ichenhausen ausrasten

Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Diesbezüglich erwartet ihn eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Der Mann war deutlich alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Wie der Mann selbst angab, hatte er eine Fahrgelegenheit in seine ausländische Heimat verpasst. Da er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war, sich um eine geeignete Unterkunft zu kümmern, musste er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. (AZ)