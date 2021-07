Ichenhausen

07:00 Uhr

Neuer Vorstand will Förderverein und Schulmuseum Ichenhausen beleben

Plus Wegen der Corona-Krise hat der Förderverein Schulmuseum Ichenhausen die überfälligen Neuwahlen erst jetzt durchgeführt. Welche Vision der neue Vorstand hat.

Von Heike Schreiber

Eigentlich hätten beim Förderverein Schulmuseum schon längst Neuwahlen stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Verein - wie so vielen anderen - einen Strich durch die Rechnung. Die Wahlen mussten ein ums andere Mal verschoben werden. Erst jetzt haben sich die Mitglieder in Präsenz getroffen und einen neuen Vorstand gewählt. Mit Robert Kaifer als Erstem Vorsitzenden steht kein Unbekannter an der Spitze des Vereins. Er war sechs Jahre lang Rektor der Grundschule Ichenhausen, bevor er 2019 ans Schulamt in Krumbach wechselte. Seine Erfahrungen, die er als Schulleiter mit dem Schulmuseum gemacht hat, will er nun nutzen und zusammen mit einem verjüngten Vereinsteam einbringen. Welche Ziele und Visionen er und sein Team haben, erläuterte Kaifer im Gespräch mit unserer Redaktion.

