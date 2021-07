Nicht hingeschaut: Auffahrunfall in Ichenhausen

An der Kreuzung Ettenbeurer Straße passierte am Mittwochabend ein Auffahrunfall, 5000 Euro Sachschaden waren die Folge.

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger in Ichenhausen die Friedenstraße bis zur Kreuzung Ettenbeurer Straße und hielt an der Haltelinie an. Eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin fuhr direkt hinter ihm und dachte, dass der vorausfahrende Pkw bereits in die Ettenbeurer Straße eingebogen ist.

Sie blickte nach links, um nach dem Verkehrsaufkommen zu sehen, und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)