Polizei sucht nach Unfall in Ichenhausen nach Zeugen

Erneut sucht die Polizei nach Personen, die in Ichenhausen einen Unfall verursacht haben und danach geflüchtet sind.

Der Polizei wurde am Dienstag gemeldet, dass am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße in Ichenhausen ein Auto angefahren und beschädigt wurde. Der schwarze Opel Corsa war am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Alle, die Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)