Schulbus streift unachtsamen Schüler in Ichenhausen

Nach Schulschluss wollen viele Schüler schnell nach Hause. In Ichenhausen achtet ein Elfjähriger dabei nicht auf den Verkehr und wird von einem Bus angefahren.

Ein Elfjähriger stieg am Montagmittag gegen 12.55 Uhr in Ichenhausen auf dem Nachhauseweg an der Bushaltestelle in der Gartenstraße aus dem Bus. Der Bub hatte es wohl eilig und überquerte laut Polizei, ohne auf den Verkehr zu achten, vor dem stehenden Schulbus die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr der Bus los und streifte das Kind. Der Elfjährige stürzte zu Boden und zog sich Schürfwunden am Knie und dem Ellenbogen zu. (AZ)