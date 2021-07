Ichenhausen

So verabschiedet sich Pater Jonas Schreyer von der PG Ichenhausen

Plus Neun Jahre war Stadtpfarrer Pater Jonas Schreyer in der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen tätig. Was er zum Abschied alles bekam und wie es nun weiter geht.

Von Sandra Kraus

Ein guter Hirte verlässt die Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen. Das war nicht nur der Tenor der Redner, sondern Stadtpfarrer Pater Jonas Schreyer bekam in seinem Abschiedsgottesdienst im Hindenburgpark auch eine Stola mit diesem Bibelzitat „Ich bin der gute Hirte“ geschenkt. In Erinnerung an den Ausruf „So a riesa Ma!“, den Pater Jonas bei seinem ersten Geburtstagsbesuch in der Pfarrei vor neun Jahren aufgrund seiner stattlichen Körpergröße hörte, packte der beliebte Geistlich seine Abschiedsgedanken rund um den riesigen Mann.

