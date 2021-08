Streit am Fahrradweg zwischen Hochwang und Ichenhausen

Ein Lieferwagen, der falsch geparkt hatte, war der Auslöser für einen Streit am Radweg zwischen Hochwang und Ichenhausen. Warum ein Radler die Polizei rief.

Ein 50-Jähriger war mit seinem Fahrrad am Samstagabend auf dem Radweg entlang der B16 von Hochwang in Richtung Ichenhausen unterwegs. An der Einmündung der Dr.-Emil-Schilling-Straße parkte ein Lieferwagen wohl etwas auf dem Fahrradweg. Der 50-Jährige geriet deswegen mit dem Fahrer des Lieferwagens in Streit und wurde im Gesprächsverlauf wohl von diesem beleidigt. Der Radfahrer verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife hatte sich der Lieferwagen aber bereits entfernt. Der Radfahrer konnte lediglich angeben, dass es sich um eine ausländische Zulassung, möglicherweise aus der Schweiz, gehandelt haben dürfte. Gibt es Zeugen? Für sie interessiert sich die Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0 . (AZ)