Ichenhausen

07:00 Uhr

Tag der offenen Moschee: Islamische Gemeinde Ichenhausen gibt Einblicke

Nach dem Unterricht gab es für die Koranschüler in Ichenhausen ein Erinnerungsfoto mit Lüfti Caliskan und Imam Karaman Kamil.

Plus Beim Tag der offenen Moschee gab es Einblicke in die muslimische Gemeinde in Ichenhausen. Warum sie weit mehr ist als nur eine Religionsgemeinschaft.

Von Gertrud Adlassnig

"Es war ein voller Erfolg", sagte Lütfi Caliskan, der Vorstandsvorsitzende der muslimischen Gemeinde in Ichenhausen, erfreut. Der Tag der offenen Moschee, bewusst am Tag der Deutschen Einheit begangen, sollte Interessierten jeden Glaubens die Möglichkeit geben, einmal hinter die Kulissen der islamischen Religionsgemeinschaft zu schauen und zu erfahren, wie Mitbürgerinnen und Mitbürger, Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen, die einer anderen Religion angehören, diese leben.

