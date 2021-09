Trassenvarianten der Bahn bleiben in Ichenhausen umstritten

Plus Vertreter der Bahn stellen mögliche Trassen für eine Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg vor. Warum Ichenhausen eine weitere Alternative für sinnvoll hält.

Obwohl noch immer völlig offen ist, wo die künftige Neubaustrecke der Bahn zwischen Ulm und Augsburg verläuft, ist die Skepsis in Ichenhausen weiter groß. Die im Stadtrat jetzt noch einmal vorgestellten konkreteren Pläne sehen nach wie vor vier Trassenvarianten vor, die den Landkreis Günzburg und das Gemeindegebiet von Ichenhausen durchqueren. Deshalb wird von der Kommunalpolitik nun eine zusätzliche Alternative gewünscht, bei der Ichenhausen nicht mehr betroffen wäre.