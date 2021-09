Unbekannte heben Kanaldeckel in Ichenhausen heraus

Bislang unbekannte Personen haben in Ichenhausen einen Kanaldeckel herausgehoben. Polizeibeamte entdeckten dies und verhinderten so einen möglichen Unfall.

"Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet. Das Entfernen eines Kanaldeckels im Straßenverkehr zählt auch dazu. In Ichenhausen hoben bislang unbekannte Personen zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, an einer Regenrinne neben der Fahrbahn einen Kanaldeckel heraus.

Polizeibeamte setzten den Kanaldeckel in Ichenhausen wieder ein

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg fand den Kanaldeckel etwa 20 Meter von der Örtlichkeit entfernt und setzte diesen wieder ein. (AZ)

