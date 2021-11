Unbekannte schlagen 18-Jährigen: Gibt es einen rassistischen Hintergrund?

Ohne ersichtlichen Grund ist ein 18-Jähriger in Rieden zweimal von Unbekannten körperlich angegangen worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Erst am Dienstag hat der 18-Jährige den Vorfall bei der Polizei gemeldet. Zugetragen hatte sich das Ganze am Nachmittag des vergangenen Sonntag in der Hauptstraße in Rieden. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann an, an einem Bushäuschen auf einen Bekannten gewartet zu haben. Plötzlich habe ein Auto angehalten, eine ihm unbekannte männliche Person sei ausgestiegen und auf ihn zugekommen. Der Unbekannte soll den 18-Jährigen laut Polizeibericht am Kragen gepackt und zu Boden gestoßen haben. Zudem ist der 18-Jährige von diesem Mann mit folgenden Worten angesprochen worden: "Geh weg von hier" und "raus". Anschließend habe sich der unbekannte Täter wieder entfernt.

Wie der 18-Jährige weiter gegenüber der Polizei aussagte, ist er nach diesem Zwischenfall in Richtung Halderstraße gegangen. Dort habe wieder ein Fahrzeug neben ihm angehalten. Mutmaßlich handelte es sich um das gleiche Fahrzeug wie bei dem Zwischenfall am Bushäuschen. Aus dem Fahrzeug sei erneut eine männliche Person ausgestiegen und habe mit den Fäusten auf den jungen Mann eingeschlagen. Zudem habe der Täter den Mann angesprochen, die Äußerungen habe er jedoch nicht verstehen können. Laut seinen Angaben ist dieser Täter jedoch nicht mit dem Täter identisch, der ihn im Bereich des Bushäuschens zu Boden gestoßen hatte.

Rassistische Tat in Rieden? Polizei bittet um Hilfe

Nach dem Vorfall in der Halderstraße seien ein Mann und eine Frau zu dem 18-Jährigen gekommen, die nichts mit dem Angriff zu tun hatten, und hätten ihm ihre Hilfe angeboten.

Diese beiden bislang unbekannten Personen werden als mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Sollte der Vorfall von weiteren Zeugen beobachtet worden sein, werden diese ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Motiv für die beschriebenen Angriffe ist derzeit unklar. Ein rassistischer Hintergrund kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, da es sich bei dem Opfer erkennbar um einen ausländischen Mitbürger handelte. (AZ)