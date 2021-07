Unfall mit gefälschtem Führerschein gebaut

In Ettenbeuren kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Wie sich später herausstellte, hätte der Pkw-Fahrer gar nicht fahren dürfen.

Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr wollte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus einer Ausfahrt in die Ettenbeurer Straße einfahren. Hierbei übersah er eine von links kommende 70-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Überprüfung des Führerscheins stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher diesen gefälscht hatte. Die Fahrerlaubnis wurde gleich eingezogen. (AZ)