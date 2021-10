Ichenhausen

28.10.2021

Wasserwirtschaftsamt ist gegen eine Öffnung der Altwasser an der Günz

Die Freien Wähler in Ichenhausen würden es gerne sehen, wenn beide oder wenigstens einer der Altwasserarme an der Günz (im Bild bei Hochwang) geöffnet würde.

Plus Um die Verlandung der Altwasser an der Günz zu verhindern, streben Ichenhausens Freie Wähler deren Öffnung an. Weil die Behörde dagegen ist, gibt es einen neuen Vorschlag.

Von Heike Schreiber

Ihren Antrag haben Ichenhausens Freie Wähler schon im vergangenen Jahr gestellt. Doch erst jetzt bekamen sie eine Antwort darauf - eine aus ihrer Sicht unbefriedigende. Die Fraktion würde es gerne sehen, dass beide oder wenigstens einer der Altwasserarme an der Günz geöffnet wird und hatte um Prüfung der Machbarkeit gebeten. Weil die Stadt Ichenhausen aber nicht Eigentümer ist, sondern der Freistaat Bayern, musste das Wasserwirtschaftsamt Krumbach eine Entscheidung treffen. Die Behörde teilte jetzt mit, dass sie ihrerseits eine Öffnung der Altwasserarme für "nicht zielführend" hält. Die Stellungnahme verlas Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Bau- und Umweltausschuss-Sitzung. Die Freien Wähler wollten sich damit nicht abfinden.

