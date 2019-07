vor 50 Min.

Ichenhausen: Wetter-Video löst Panik bei Eltern aus

In der Heinrich-Sinz-Schule in Hochwang ist beim Unwetter am Montag Wasser im Untergeschoss eingedrungen.

Nach dem Unwetter über Ichenhausen hatte ein Video im Internet Panik geschürt. Die Rede war vom Dacheinsturz einer Schule. Was Schulleiter und Landratsamt sagen.

Von Heike Schreiber

Ein im Internet gepostetes Video einer Wetter-Plattform zum Unwetter in Ichenhausen hat am Montagabend für viel Wirbel und Unruhe gesorgt: Ein namentlich nicht genannter Reporter hatte sich dabei zwischen Feuerwehrfahrzeugen vor der Heinrich-Sinz-Förderschule postiert und vor laufender Kamera verkündet, dass die Regenmassen zu viel für das Dach der Schule gewesen seien und es kurz davor sei, einzustürzen. So stand es auch in der Beschreibung des Videos zu lesen, die auf der Internetseite eingeblendet wurde.

In Wahrheit drohte gar kein Dacheinsturz, nachdem Wasser übers Dach eingedrungen war, hatten sich in einem Flur einige Platten einer abgehängten Decke gelöst. Außerdem war die Feuerwehr ausgerückt, weil das Untergeschoss des Gebäudes unter Wasser stand. Schulleiter Christoph Janocha-Wiedemann musste am frühen Dienstagmorgen viele besorgte Eltern beruhigen und teilte mit: „Es bestand zu keiner Zeit Gefahr. Das Video war eine komplette Falschmeldung, das viele in Panik versetzt hat.“

Zwei Erzieherinnen schlugen Alarm

Als das Unwetter mit Starkregen und Hagel am Montag über Ichenhausen niederging, waren schon keine Schüler mehr in der Hochwanger Einrichtung. Wie der Schulleiter erzählte, waren noch Erzieherinnen vor Ort. Sie schlugen sofort Alarm, als sie bei einem Rundgang am späten Nachmittag im Neubau im ersten Stock bemerkten, dass im Flur auf einer Fläche von einem Quadratmeter Platten einer abgehängten Decke herunterhingen. Die Feuerwehr rückte mit 30 Mann an und entfernte die Platten. Deutlich mehr zu tun hatten die Feuerwehrleute im Untergeschoss des Gebäudes, wo über eine Tür Wasser ins Innere eingedrungen war, das ausgepumpt werden musste. „Es hat super geklappt, die Feuerwehr muss man aufs Höchste loben“, sagte der Schulleiter und wollte sich noch persönlich bei den Kommandanten bedanken.

Keine guten Worte fand Janocha-Wiedemann für das im Internet gepostete Video. „Da erzählt jemand etwas, der gar nicht weiß, was los ist und packt die Eltern bei der Angst.“ Am Dienstagmorgen sei er wie immer um 6.30 Uhr im Büro gewesen und das Telefon habe nicht stillgestanden. „Eine Dreiviertelstunde ging es Schlag auf Schlag.“ Er habe alle Eltern beruhigen müssen, dass die Schule noch stehe, dass kurz vor Mitternacht noch Vertreter des Katastrophenschutzes zusammen mit der Konrektorin Anneliese Töpner eine Ortsbegehung gemacht und hundertprozentige Entwarnung gegeben hatten und dass der Unterricht ganz normal stattfinde.

Schüler und Lehrer mussten die Klassenzimmer leerräumen

So normal es eben nach einem Wasserschaden geht. Am Dienstagmorgen mussten Lehrer und Schüler im Untergeschoss zwei Klassenzimmer, den Malraum und die Schülerbücherei leerräumen. Bis zu den Sommerferien findet der Unterricht für die betroffenen Mädchen und Buben im Physikraum und in der ehemaligen Cafeteria statt. Die Räume, die unter Wasser standen und mit Teppich auslegt sind, müssen trocknen. Erst im vergangenen Jahr hatte ein Wasserrohrbruch dieselben Räume geflutet. Janocha-Wiedemann sieht es gelassen: „Es ist nichts passiert, niemand ist zu Schaden gekommen, das ist das Wichtigste.“

Während die Schüler die Räume verlassen mussten, nahmen Vertreter des Landratsamts diese und auch die kaputte Decke am Dienstagvormittag genauer unter die Lupe. „Das Video im Internet hat hier im Landratsamt richtig Aktion ausgelöst“, teilte Fernanda Barbato, die Fachbereichsleiterin Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur auf Nachfrage mit. Das Video, das auf Facebook fleißig geteilt worden war, hält sie für „wirklich bedenklich“.

Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt

Umso wichtiger war ihr am Dienstag eine Klarstellung der Tatsachen. Über eine Tür, die zum Flachdach des Neubaus führt, sei Wasser eingedrungen. Die Platten der abgehängten Decke seien dadurch feucht geworden und hätten sich gelöst. „Bisher gab es hier noch nie derartige Probleme. Das war ein Sonderfall. Deswegen muss jetzt nicht das ganze Gebäude hinsichtlich der Sicherheit neu überdacht werden", sagte Barbato. Die Platten würden ersetzt, der Schaden halte sich in Grenzen. Was im Untergeschoss durch das Wasser kaputt gegangen sei, könne sie noch nicht sagen.

