Wie in Ichenhausen aus einem Wohnhaus ein Gotteshaus wurde

Die kleine evangelische Kirche St. Peter und Paul in Ichenhausen ist vor 100 Jahren geweiht worden. Mit einem Festgottesdienst wird am Sonntag das Jubiläum gefeiert.

Plus Eine große Feier 100 Jahre nach der Weihung der evangelischen Kirche ist in Ichenhausen wegen Corona nicht möglich, der Festgottesdienst ist schon ausgebucht.

Von Walter Kaiser

Kirchen und ihre Türme sind meist von Weitem sichtbar. Anders ist das im Fall der evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Ichenhausen. Das kleine, innen wie außen hübsch gestaltete Gotteshaus, wird leicht übersehen. Denn das Gebäude, gelegen an der Schnittstelle von Günzburger und Ettenbeurer Straße, ist kaum höher als die umliegenden Häuser. Trotzdem steht die Kirche an diesem Sonntag im Mittelpunkt – bei einem Festgottesdienst aus Anlass ihrer Weihe vor 100 Jahren.

