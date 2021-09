Wildunfall mit Fuchs bei Kissendorf endet für das Tier tödlich

Besondere Vorsicht gilt für Verkehrsteilnehmer in der einsetzenden Dämmerung vor Wildtieren. Nahe Kissendorf gab es einen Unfall mit einem Fuchs.

Ab den frühen Abendstunden sollten Verkehrsteilnehmer auf der Hut vor Wildtieren sein, die über die Fahrbahn laufen. Am Montagabend erlebte ein 24-jähriger Autofahrer einen Zusammenstoß mit einem Fuchs. Der Mann war laut Polizei mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2023 von Kissendorf in Richtung Rieden an der Kötz unterwegs.

Der Wildunfall in Kissendorf endet tödlich für das Tier

Während der Fahrt sprang ihm plötzlich ein Fuchs vor das Fahrzeug, dem er nicht ausweichen konnte. Er erfasste das Tier mit der rechten Fahrzeugfront. Das Tier wurde durch den Aufprall sofort getötet. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch