Zehn Millionen Euro neue Schulden: Was Ichenhausen alles anpacken will

Plus "Große Bretter" hat Ichenhausen in den nächsten Jahren zu bohren. In welche Projekte Millionen fließen und welche Maßnahmen in Hochwang vermisst werden.

Von Walter Kaiser

Mehrmals betonte Bürgermeister Robert Strobel, dass Ichenhausen in den kommenden Jahren etliche „große Bretter“ zu bohren habe. Allein in diesem und im kommenden Jahr werden knapp 21,5 Millionen Euro investiert, bis Ende 2024 sollen es mehr als 40 Millionen sein. Das stemmt die Stadt nur, indem sie millionenfache Kredite aufnimmt und tief in ihre Rücklagen greift. Mit den Investitionen würden aber auch nachhaltige Werte zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger geschaffen, hieß es bei der Stadtratssitzung. Einstimmig wurde deshalb der städtische Doppelhaushalt 2021/22 verabschiedet.

