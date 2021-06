Zwei 18-Jährige flüchten in Ichenhausen vor der Polizei

Als sie einen Streifenwagen sehen, rennen zwei 18-Jährige weg - einer über die Gleise des Ichenhauser Bahnhofs. Doch letztlich entkommen sie den Polizisten nicht.

Bei einer Streifenfahrt im Bereich der Ichenhauser Poststraße hat die Polizei am Bahnhof zwei männliche Personen beobachtet, die sofort davonrannten, als sie das Polizeiauto erblickten. Einer der 18-Jährigen rannte über die Gleise weg.

Die Beamten stellten ihn und kontrollierten ihn, fanden aber nichts Auffälliges. Währenddessen sahen die Polizisten den zweiten Flüchtigen zwar nochmal, er rannte jedoch erneut davon. Die Streifenbeamten suchten im Anschluss das Stadtgebiet ab und kehrten zum Bahnhof zurück.

Drogentest fällt positiv aus

Mittlerweile war der Gesuchte dorthin zurückgekommen und saß fahrbereit auf seinem Motorrad. Als er die Polizei sah, fuhr er in Richtung Am Boschhorn davon, die Beamten hielten ihn aber an und kontrollierten ihn. Da ihnen drogenauffällige Merkmale auffielen, führten sie einen Test durch, der positiv ausfiel. Er räumte ein, einen Joint geraucht zu haben. Eine Blutentnahme wurde im Kreiskrankenhaus Günzburg durchgeführt und die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der junge Mann, der über die Gleise gelaufen war, bekommt noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

